SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar...

Sosyal güvenlik sistemine ödenen primlerinizi bazı şartları karşılamanız durumunda toplu para olarak iade alabilirsiniz.



Asgari ücretin 7.5 katını aşan kazançlar ise emekli aylığında dikkate alınmaz. Birden fazla işverene bağlı çalışanlar, fazladan yatırılan primleri SGK'dan geri alabilirler.



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, bir işçi için aynı ayda farklı işverenlerce toplam 60 günlük de prim yatırılmış olsa o ay 30 gün prim yatırılmış kabul ediyor.



İşverenlerin bildirdikleri prime esas kazançların ise o tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücretin 7,5 katına kadar olan kısmını emeklilikte dikkate alıyor. Bu tutarı aşan kısmı emekli aylığı bağlarken görmezden geliyor.



Aynı anda birden fazla işte çalışması nedeniyle SGK’ya bildirilen kazançlar toplamı azami prime esas kazanç tavanını aşarsa, tavanı aşan kazanç tutarı için ödenen primler, isteyene iade ediliyor.



Asgari ücretin 7,5 katını aşan kazançlar için yatırılmış sosyal sigorta primleri emeklilikte dikkate alınmadığı halde SGK, fazla yatırılan primi kendiliğinden iade etmez. İade edilebilmesi için kişinin kendisinin talepte bulunması gerekir.



İşçinin prim iadesi için yazılı olarak SGK’ya başvurması gerekir. Başvurular, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine veya il müdürlüğüne yapılabilir.



SGK, dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içinde iade işlemini gerçekleştirir. Çalışan dilekçeyi geç verirse gecikme faizi uygulanmaz. Faizsiz olarak iade eder.