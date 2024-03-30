Samanyolu Haber /Gündem / TGRT Haber'den Yeniden Refah'a büyük terbiyesizlik /30 Mart 2024 08:26

TGRT Haber'den Yeniden Refah'a büyük terbiyesizlik

Cem Küçük'ün TGRT'deki programına konuk olması beklenen YRP'nin İBB Adayı Mehmet Altınöz, duyurusu ve ilanı yapılmasına rağmen yayına çıkartılmadı.

SHABER3.COM

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkan Adayı Mehmet Altınöz, bu akşam TGRT'de Cem Küçük'ün konuğu olacaktı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Küçük, Altınöz ile programını "Artık seçime 1 gün kaldı. Hatırlatalım. Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak" diyerek duyurmuştu.

Sosyal medyadan ve kanaldan duyurusu yapılmasına rağmen TGRT, Altınöz'ün konuk edilemeyeceği ve programa çıkartılmasının mümkün olmadığı tarafına ileterek yayını iptal etti.

YRP, TGRT'nin bu kararına karşı şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mehmet Altınöz, bu sabah saat 09:20'de TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sunduğu Günaydın Türkiye programına davet edildi.
Sayın Altınöz, kanala geldiğinde kendisinin konuk edilemeyeceği ve programa çıkartılmasının mümkün olmadığı tarafına iletildi.

'YENİDEN REFAH PARTİSİ’Nİ ENGELLEMEYE YETMEYECEKTİR'

Bilinmesini isteriz ki; hiçbir ambargo ya da kısıtlama üye rekorları kıran ve Türkiye’nin dört bir yanında yerel yönetimleri devralmaya hazırlanan Yeniden Refah Partisi’ni engellemeye yetmeyecektir. Son dönemde partimize dönük algı operasyonları ve ambargolar hız kesmeden devam etmektedir. Bu tür kısıtlamaların milletimizde herhangi bir karşılığı yoktur. Yeniden Refah Partisi, Ahlaklı Belediyecilik şiarıyla hazırlandığı 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde iktidara gelecek ve Türkiye’nin en önemli belediyelerini alıp yoluna güçlenerek devam edecektir."
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