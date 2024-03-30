Seçime saatler kala partilerde son durum ne?

AKP'de oy beklentisi ne?

CHP'de endişeli İzmir bekleyişi

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetim değişikliği sonrasında Genel Başkan Özgür Özel'in de ilk seçim sınavı olacak. 2019 yerel seçimlerine İYİ Parti ile ittifak yaparak giden ve o dönem HDP'nin birçok yerde aday çıkarmaması sonucu 11 büyükşehiri CHP kazanmıştı. Ancak pazar günkü seçimde bir ittifak yok. CHP'nin Pazar günü ilk hedefi elindeki İstanbul, Ankara, İzmir dahil 11 büyükşehir belediyesini koruyup bu sayıyı artırmak. Ancak bu o kadar kolay değil. CHP'deki son araştırmalara göre Antalya, Hatay ve Eskişehir'de sonuçlar birbirine yakın. CHP bu illeri AKP'ye kaybedebilir. Bu büyükşehirlerin yanı sıra, oy bölünmeleri nedeniyle Artvin, Kırklareli, Edirne'yi kaybetme ihtimali de bulunuyor.

DEM Parti'den "sosyalist" kopuş olur mu?

2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır, Van başta olmak üzere toplamda 8 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi kazanan HDP'nin devamı olan DEM Parti'de hedef bu sayıyı artırmak. Ancak partideki en büyük endişelerin başında her ne kadar seçimde belli yerler kazanılsa da yeniden kayyum atanıp atanmayacağı konusu geliyor.