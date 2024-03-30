Samanyolu Haber /Dünya / 'Yeni Baltimore köprüsünü inşa etmek yıllar sürecek' /30 Mart 2024 07:57

'Yeni Baltimore köprüsünü inşa etmek yıllar sürecek'

Uzmanlara göre Baltimore'da bir yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün yerine yeni bir köprü inşa etmek yıllar sürebilir ve bu inşaatın maliyeti en az 400 milyon dolar olabilir.

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Uzmanlar, Baltimore'un çöken Francis Scott Key Köprüsü'nün yeniden inşasının 18 aydan birkaç yıla kadar sürebileceğini ve maliyetin en az 400 milyon dolar ya da bunun iki katından fazla olabileceğini söylüyor.

İnşaat süresi ve maliyeti, hala büyük ölçüde bilinmeyen etkenlere bağlı. Bu etkenler, yeni köprünün tasarımından, hükümet yetkililerinin izinleri onaylama ve sözleşmeleri imzalama bürokrasisinde ne kadar hızlı yol alabileceklerine kadar uzanıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden mühendislik profesörü Ben Schafer'a göre gerçekçi bir tahminle proje beş ila yedi yıl sürebilir.

Profesör Shafer, "Şu anda bir ev tadilatı için klima ekipmanının teslim süresi 16 ay gibi, değil mi? Bana iki yıl içinde koca bir köprü inşa edeceklerini mi söylüyorsunuz? Bunun doğru olmasını istiyorum ama deneysel olarak bana doğru gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Diğer uzmanlarsa olası zaman çizelgesi konusunda daha iyimser: George Washington Üniversitesi'nden mühendislik profesörü Sameh Badie, projenin 18 aydan iki yıla kadar sürebileceğini söyledi.

Key Köprüsü Salı günü çökmüş ve Dali kargo gemisinin köprünün destek ayaklarından birine çarpması sonucu köprü üzerinde çalışan ekipten altı kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, şehrin işlek limanını ve Baltimore çevre yolunun bir bölümünü kara ve deniz yolu trafiğine kapatan kazanın ardından temizlik ve yeniden inşa çalışmaları yürütüyor.

Bu felaket bazı açılardan 1980 yılında Tampa Körfezi'nde bir yük gemisinin çarpması sonucu Florida'daki Sunshine Skyway Köprüsü'nün çökmesine ve can kaybına yol açmasına benzetiliyor. Tampa'da yeni köprünün yapımı beş yıl sürmüş, inşaat 19 ay gecikmiş ve 1987'de açıldığında bütçesini 20 milyon dolar aşmıştı.

Ancak uzmanlar, yeniden inşanın ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini anlamak için daha yakın zamanda yaşanan köprü felaketlerine bakmanın daha sağlıklı olacağı görüşünde.
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