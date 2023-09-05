Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ Cezaevi’ndeki saldırıda sorumlular açığa alındı /05 Eylül 2023 15:48

Elazığ Cezaevi’ndeki saldırıda sorumlular açığa alındı

Elazığ Hapishane savcısı ile görüşen İHD Diyarbakır Şubesi heyeti, 7 kişinin kesici/delici aletlerle yaralanması olayına ilişkin 6 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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7 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 7 kişi kesici/delici aletlerle yaralandı. Elazığ Kampüs Hapishanesi Savcısı ile Elazığ Adliyesi’nde olay hakkında görüşen İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, görüşmeye dair açıklama yaptı.

Savcılık, İHD Diyarbakır Şubesi heyetine olayın faili olan 2 kişi ile olay mağduru 2 kişinin farklı hapishanelere sevk edildiği bilgisini verdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Adalet Bakanlığı tarafından olayın araştırılması amacıyla müfettişlerin görevlendirildiği belirtilirken, 2'si hapishane 2. müdürü, 4 infaz koruma memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve bu kişiler haklarında açığa alınma kararı verildiği ifade edildi.

Olayın failleri hakkında adli ve disiplin soruşturmaları başlatıldı.
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