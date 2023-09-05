TikTok ve yapay zeka acılı ailelerin kabusu oldu

Cinayet sonucu hayatını kaybeden bebek ve çocukların yapay zekayla canlandırıldığı ve konuşturulduğu videolar sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta paylaşılıyor. Çocukların yakınlarının izni olmadan üretilen ve paylaşılan bu videolarda çocuklar ve bebekler nasıl öldürüldüklerini anlatıyor. BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, TikTok'un yasağına rağmen benzer içerikler platformda hâlâ paylaşılıyor. TikTok yetkilileri, videoların tamamını tespit etmelerinin mümkün olmadığını savunuyor.







'İKİMİZ DE VİDEOYU SONUNA KADAR İZLEYEMEDİK'

TikTok, çocukların yapay zeka ile oluşturulmuş videolarının platformunda paylaşılmasını mart ayında yasaklamıştı. Ancak çocuk cinayeti videoları nisan ayından bu yana TikTok'ta yayılmaya devam ediyor. BBC'nin araştırması, yasakla ilgili olarak bazı TikTok çalışanlarının bile kafalarının karışık olduğunu ortaya koydu.





BBC'ye konuşan TikTok'un içerik moderatörlerinden biri, yasağın devreye girmesinden bu yana kendisine kural değişikliğiyle ilgili bilgi verilmediğini söyledi. Yapay zeka ile üretilen bu videoların bazıları aylarca platformda dolaştı, bazıları milyonlarca kez izlendi.





Çocukların yakınları bu videoların ortaya çıkmasından kısa süre sonra şikayetlerini dile getirmeye başladı. Kanadalı Amélie Lemieux, kaygılarını dile getiren ilk kişilerden biriydi. Lemieux'nün eşi, Temmuz 2020'de 6 ve 11 yaşındaki kızları Romy ve Norah'ı öldürüp ardından intihar etmişti. Nisan ayında TikTok'ta Norah'nın öldürüldükleri anı anlattığı bir videoyu gördü. Lemieux, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:





"Hayal edebileceğiniz en kötü yumruktan bile daha kötü bir yumruk yemiş gibiydim. Ne ben ne de erkek kardeşim videoyu sonuna kadar izleyebilir. Durması için bağırıyordu."





'TEK İSTEDİKLERİ İZLENME, BEĞENİ, PAYLAŞIM...'

Çok sayıda kişi TikTok'a videoyla ilgili şikayette bulundu. Ancak video platformda dolaşmaya devam etti. Nihayetinde Lemieux'nün durumu gazetecilerin ilgisini çekti, videoyu paylaşan anonim hesap silindi. Lemieux videoyu kimin yaptığını bulamadı. Lemieux, "Birinin bu kadar rahatsız edici, bizi geri kalan günlerimizde eksik hissettirecek bir şeyi kullanması inanılmaz derecede şok edici. Tek istedikleri izlenme, beğeni, paylaşım. Ve aşağıya yorum bırakan insanlar. Kişisel olarak bunu affedemem" diye konuştu.





Yapay zeka yazılımlarının gittikçe daha erişilebilir hale gelmesi, bu videoların üretilmesine imkan tanıyor. Yazılımlar sayesinde kolaylıkla bir insan figürü oluşturup ona belli bir metni söyletebiliyorsunuz. Hayatını kaybedenlerin görsellerinin bazıları gerçek hayattakilere benzemiyor ancak bazılar gerçek hayattaki insanları baz alıyor.





Videoları yapanlar anonim olsa da BBC, yapımcılardan birinin Londra'da yaşayan Ritul adlı bir erkek öğrenci olduğunu tespit etti. Ritul, YouTube'da 'hikaye anlatımlı' videoların TikTok'ta takipçi kazanmak için hızlı bir yol olduğunu söyledi. Ritul, "Sadece yapay zeka kullandığımız hikaye anlatımlı videolarla binlerce ve binlerce takipçi kazandım. 3 haftadan az sürede 47 bin takipçi kazandım" bilgisini paylaştı. BBC'nin konuyla ilgili yorum talebini reddeden Ritul'un hesabı TikTok tarafından silindi.





TİKTOK, OLANLARI NASIL AÇIKLIYOR?

Bazı çocukların hikayeleri Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Lehçe dahil birçok dilde yayımlanan videolara konu oldu. BBC, 2 ay boyunca 1993'te İngiltere'nin Merseyside bölgesinde kendisinden büyük iki çocuk tarafından öldürülen 2 yaşındaki İngiliz James Bulger'ın yapay zeka versiyonlarını içeren 170 farklı TikTok videosunu keşfetti.





Temmuz ayında James'in annesi Denise Fergus'un bir gazeteye verdiği demeçte oğlunu konu alan videoları 'hastalıklı olmanın da ötesinde' diye nitelendirmesiyle TikTok trendi İngiltere'de manşetlere taşındı. TikTok, videoları toplu olarak kaldırdıktan sonra yaptığı açıklamada, "Platformumuzda bu tür rahatsız edici içeriklere yer yok. Bu tür içerikleri tespit ettikçe kaldırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





'YASAK RESMİ OLARAK İLETİLMEDİ'

James'in kaldırılan videoları arasında Vietnamca iki video da vardı. Bunlardan biri 4 milyon kez izlenmişti. BBC, isminin gizli kalması koşuluyla konuşmayı kabul eden Vietnam'daki bir TikTok içerik moderatörüyle konuştu. Videoların kaldırılmasından 2 hafta sonra bile şirketin kendisine bu tür içeriklerin yasaklandığını resmi olarak söylemediğini belirtti. Moderatöre göre, videoların paylaşılmasına TikTok'un sömürü ve istismardan kurtulanların hikayelerini paylaşmalarına izin veren kuralları kapsamında izin verilmiş olabilir.





TikTok, moderatörün bu videoların hayatta kalanların deneyimleri olarak platformda yayınlanmasına izin verilebileceği önermesinin hatalı olduğunu açıkça belirtti. Çünkü bunlar, gerçek hayatta kalanların deneyimlerinden ziyade, ölen çocukların bilgisayar tarafından oluşturulmuş görüntüleriydi. Bu tür videolar TikTok'ta hâlâ kolaylıkla bulunabiliyor. Ancak TikTok, platformunda yayımlanan her şeyi yakalayamayacağı konusunda oldukça açık olduğunu söylüyor.