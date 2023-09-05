Türkiye'den AB'ye iltica başvuruları arttı ama kabul oranı düştü

Avrupa Birliği İltica Dairesi (EUAA), bu yılın ilk yarısına dair iltica rakamlarını açıkladı. 2023 Ocak ayından Haziran ayı sonuna kadar 27 AB ülkesi ile İsviçre ve Norveç'e yapılan iltica başvurularının sayısı 519 bin olurken başvurularda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artış kaydedildi.







2023'ün sonuna kadar toplam iltica başvuru sayısının 1 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. Böylelikle Suriye'den sığınmacı akınının yaşandığı 2015-2016 döneminden sonraki en yüksek rakama ulaşılması bekleniyor. AB'ye iltica başvurularının sayısı 2015'te 1,35 milyon, 2016'da 1,25 milyon olarak kaydedilmişti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye ile imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında 2017'de rakamlar gerilemiş, 2020 ve 2021'de korona pandemisiyle gelen seyahat kısıtlamaları nedeniyle de gerileme eğilimi devam etmişti. Pandemi sonrasında yeniden tırmanışa geçen iltica başvurularında 2022'de yüzde 53'lük artış olmuştu.





Suriyeliler ve Afganlar başı çekiyor

Bu yılın ilk altı ayında yapılan iltica başvurularında Suriyeliler ve Afganlar yine başı çekti. Suriyeliler 66 bin 615 başvuruyla AB'ye toplam iltica başvurularının yüzde 13'ünü, Afganlar da 55 bin 21 başvuruyla yüzde 11'ini oluşturdu. Suriye ve Afganistan vatandaşlarını Venezuela, Türkiye, Kolombiya, Bangladeş ve Pakistan vatandaşları izledi.





Toplamda başvurucuların yüzde 41'ine ya mülteci statüsü tanındı ya da ülkede kalmalarına olanak sağlayacak koruma statüsü verildi. Ancak başvuruların kabulünde ülkeler arasında önemli farklar gözleniyor.





Türkiye'den başvurular artıyor, kabul oranı düşüyor

Ülkelerinde çatışma ve baskı tehdidi altındaki Suriyeliler ve Afganların kabul oranları yükselirken Türkiye'den başvuru sayısı artmasına rağmen kabul oranı düşüyor. 2023'ün ilk altı ayında Türkiye'den başvurular, 34 bin 25 kişiyle AB'ye yapılan toplam başvuruların yüzde 7'sini oluşturdu.





Türkiye'den başvurularda kabul oranı Mayıs 2022'de yüzde 41 iken bu oran 2023 Mayıs'ında yüzde 27'ye geriledi. Mayıs ayında Türkiye'den başvurular 5 bin 400 kişiyle geçen yılın Mayıs ayına göre üçte iki oranında arttı. Başvuruların yarısından çoğu Almanya'ya yapıldı.