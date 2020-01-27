Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 430 artçı... /27 Ocak 2020 00:43

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 430 artçı...

Kandinlli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, 6.8’lik büyük depremin ardından bölgede 430 artçı deprem yaşandığını açıkladı.

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Kandinlli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, 6.8’lik büyük depremin ardından bölgede 430 artçı deprem yaşandığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Haluk Özener, 24 Ocakta meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin ardından, enstitünün kaydettiği artçı depremlerle ilgili verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

4.0 – 4.9 ARASI 21 ARTÇI

Büyüklüğü 4.0 ile 4.9 arasında 21 depremin meydana geldiğini belirten Özener, 5.1 büyüklüğünde de 1 artçı depremin yaşandığını kaydetti.

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Özener’in paylaşımı şöyle, ”KRDAE tarafından 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) depreminin bugün saat 14:00 itibariyle büyüklükleri 1.3 ile 5.1 arasında 430 adet artçı depremi kaydedilmiştir. 4.0 ile 4.9 arasında 21 adet, 5.1 büyüklüğünde 1 deprem kaydedilmiştir.” Büyük depremin ardından da bir açıklama yapan Özener, artçıların bir süre daha devam edeceğini ifade etmişti.

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