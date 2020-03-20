Elektrik firmalarının reklam vurgunu

Dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile yaptıkları sözleşmeye uymayarak işletme hakkını aldıkları tesisleri ve baz istasyonlarının bir bölümünü reklam için kiraya verdi. Şirketler, böylece 2014 - 2018 yılları arasında tam 103 milyon gelir elde etti. TEDAŞ’a ise talep etmesine karşın bu gelirlerden pay verilmedi.





Sayıştay Başkanlığı, TEDAŞ 2018 yılı denetim raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Sayıştay, mülkiyeti TEDAŞ’a ait dağıtım tesislerinin işletme hakkının sadece elektrik dağıtım faaliyeti için ve sözleşmede yer alan şartlar dahilinde dağıtım şirketlerine devredildiğine dikkat çekti. Raporda, işletme hakkı devir sözleşmesiyle devredilen elektrik dağıtım tesislerinin, dağıtım şirketleri tarafından sözleşmede olmadığı halde reklam ve kira geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Buna karşın mülk sahibi, TEDAŞ’a bu gelirden herhangi bir bedel ödenmedi.





SAYIŞTAY: ANLAŞIN

TEDAŞ, bu gelirin yüzde 50’sinin kendisine, yüzde 25’inin dağıtım şirketine, yüzde 25’inin ise tüketiciye aktarılmasını talep etti. Konuyu değerlendiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), reklam ve kira gelirlerinin yüzde 75’ini dağıtım şirketlerine, yüzde 25’ini tüketiciye bıraktı, mülk sahibi TEDAŞ’a herhangi bir gelir bırakılmadı. Sayıştay raporunda, bu durum eleştirilerek “Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyetle iştigal edemez” denildi. Dağıtım faaliyeti kapsamına girmeyen reklam ve kira gelirlerinin paylaşımı için TEDAŞ ile dağıtım şirketlerinin anlaşmasını ve bu anlaşmayı sözleşmeye yansıtmalarını isteyen Sayıştay, EPDK kararında değişiklik yapması hususunda da girişimlerde bulunulmasını önerdi.





YAVUZYILMAZ: VATANDAŞIN HAKKI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Göz göre göre vatandaşın ve devletin hakkı, elektrik dağıtım şirketlerine peşkeş çekiliyor” dedi. Yazvuzyılmaz, şöyle konuştu: “Bir apartmanın dış yüzeyine asılan reklam panosunun geliri o apartmandaki kiracılara mı ev sahiplerine mi aittir? Dağıtım şirketlerine sözleşmeyle sadece elektrik dağıtımı işi için süreli olarak devredilen bu mülklerin tek sahibi TEDAŞ’tır. Bir nevi ev sahibi TEDAŞ’tır ve 103 milyon TL’lik reklam ve kira geliri de TEDAŞ’a aittir. Bu tutar doğrudan vatandaşımızın faturasına indirim olarak yansıtılmalıdır. Faturasını ödeyemeyen dar gelirli vatandaşların gözünün yaşına bakmadan ertesi gün elektriğini kesen bu dağıtım şirketlerine vatandaşın hakkını yedirmek ayıptır. EPDK’yi kamu payına sahip çıkmaya, görevini suiistimal etmemeye çağırıyorum.”