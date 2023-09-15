Samanyolu Haber /Dünya / Elektrikli araçlarda büyük rekor: Tek şarjla 2 bin 573 kilometre yol gitti /15 Eylül 2023 13:45

Elektrikli araçlarda büyük rekor: Tek şarjla 2 bin 573 kilometre yol gitti

Bir grup öğrenci tarafından dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı geliştirildi. Araç tek bir batarya ile 2 bin 573 kilometre yol gidebiliyor.

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Dünya rekoru kıran dünyanın en uzun menzilli aracı, Münih Teknik Üniversitesi'nden (TUM) öğrencilerin oluşturduğu TUfast Eco ekibi tarafından geliştirildi. Bu araç, tek bir batarya şarjıyla yaklaşık 2.573,79 kilometre (1.598 mil) yol kat ederek Guinness dünya rekorunu elde etti.

TUM öğrencileri, IAA Mobilite fuarı kapsamında Münih havaalanında gerçekleştirilen rekor denemesinde, bir elektrikli aracın sağlayabileceği maksimum menzili önceki Guinness rekorunu 999 mil (yaklaşık 1.608 kilometre) geride bıraktılar. Ekip, bu rekora dört günün sonunda ulaştı ve araçlarının şarjı bitmeden altı günden fazla süre boyunca yolda kaldılar.

TUfast Eco ekibinin geliştirdiği "muc022" otomobili oldukça ekonomik bir şekilde enerji tüketiyor. Araç, sadece 0,6 kilovat saatlik enerjiyle 62 mil (yaklaşık 100 kilometre) yol kat edebiliyor. Bu, geleneksel elektrikli araçlara kıyasla oldukça düşük bir tüketim oranıdır.

Ekip, bu olağanüstü menzili elde etmek için özellikle aracın ağırlığını azaltmaya odaklandı. Kullanılan karbon fiber kompozit malzemeler sayesinde aracın şasisi sadece 18,6 kilogram ağırlığında. Bu hafif yapı, aracın toplam ağırlığını 170 kilogramın üzerine çıkarmıyor. Ayrıca, araç için daha büyük bir batarya ekleyerek enerji depolama kapasitesini artırdılar.

muc022, 400 watt gücünde sabit mıknatıslı bir senkron motorla çalışıyor ve kompakt boyutlarıyla ağırlık ve aerodinamik performansını optimize ediyor. Araç, aerodinamik verimliliği artırmak için arka gövde ve ön tekerlek yuvalarının tasarımını yeniden şekillendirerek sürtünmeyi minimize ediyor.
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