Samanyolu Haber /Gündem / Görevden alınan 15 danışmanla ilgili perde arkası: Tek tek arandılar ve... /15 Eylül 2023 13:54

Görevden alınan 15 danışmanla ilgili perde arkası: Tek tek arandılar ve...

Dün Ankara kulislerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 danışman ile yollarını ayırdığı iddiası konuşuldu. Hürriyet Gazetesi'nin Saray'a yakın Ankara temsilcisi Hande Fırat, görevi sona eren 15 kişinin tek tek arandığını ve bu kişilerin istifa ettirildiğini yazdı.

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Yandaş Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 başdanışmanı ile yollarını ayırdığını, bu 15 isimle konuşarak istifa mekanizmasının harekete geçirildiğini yazdı.

Fırat, hem kurullarla hem de başdanışmanlıklarla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğini de belirtti.

Fırat, Erdoğan bazı başdanışmanları ile yollarını ayırmasına yönelik şunları yazdı:

"Herhangi bir açıklama yapılmadı ama yaklaşık 15 isim istifa etti.
Görevleri sona eren isimlerin çoğu 65 yaş ve üstündekiler.
Tek tek arandılar, 'Gençleşme ve değişim' ifadelerinin ardından 'Bir aile olunduğunun' da altı çizildi.
Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının görevden alınması kararname ile oluyor. Bu yöntem yerine önceden konuşularak, istifa mekanizması harekete geçirildi."
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