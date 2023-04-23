Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk 'mavi tik'te geri adım attı /23 Nisan 2023 20:38

Elon Musk 'mavi tik'te geri adım attı

Perşembe gününden itibaren abonelik ücretini ödemeyen hesaplardan 'mavi tik'i kaldıran Twitter, bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan tüm hesapların onay işaretini geri verdi.

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Sosyal medya devi Twitter, ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın almasından sonra en çok tepki çeken uygulamasında geri adım attı. 

Aylık 8 dolar olan abonelik ücretini ödemeyen hesaplardan perşembe gününden itibaren mavi tiki kaldırmaya başlayan Twitter, bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan tüm hesaplar için bu uygulamadan vazgeçti.

EuroNews'in haberine göre ödeme yapmadığı için perşembe günü mavi tiki kaldırılan Beyonce, Oprah Winfrey, Donald Trump, Cristiano Ronaldo ve Bill Gates gibi tanınmış isimler ve yazar, şarkıcı, sporcu gibi ünlülerin hesaplarına mavi tik yeniden eklendi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, ödeme yapmayacağını kesin bir dille vurgulayan yazar Stephen King, oyuncu Willian Shatner ve basketbol oyuncusu LeBron James'in hesap abonelik ücretlerini kendisinin yatırdığını "Rica ederim namaste" diye yazarak duyurmuştu.


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