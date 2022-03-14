Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk, Putin'e meydan okudu! /14 Mart 2022 16:01

Elon Musk, Putin'e meydan okudu!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna için "teke tek düello" teklif ederek meydan okudu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19. gününe girerken Batı'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Daha önce Ukrayna ordusuna İnternet sağlayan Elon Musk, bu kez de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i duelloya çağırdı.

PUTİN'İ DÜELLOYA DAVET EDİYORUM
Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Vladimir Putin, seni Ukrayna için düelloya davet ediyorum çok ciddiyim" ifadelerine yer verdi.

Elon Musk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken sosyal medya kullanıcıları "Bu adam gerçekten çılgın, Patron çıldırdı, kafes dövüşüne çağırdı" gibi yorumlarda bulundu.

ELON MUSK UKRAYNA'YA STARLINK UYDULARINI YOLLAMIŞTI
Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink internet projesinin internet uydu terminallerini taşıyan bir kamyon 2 Mart çarşamba günü Ukrayna'ya ulaşmıştı.

Terminallerin henüz nasıl kullanılacağı belli değil ancak öncelikle hükümet yetkilileri tarafından kullanılacağı düşünülüyor.
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