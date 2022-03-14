LeBron James tarihi bir rekor kırdı





LeBron James , NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu oldu. NBA'de play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım konumundaki Phoenix Suns, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 140-111 mağlup etti. Sezonun 38. yenilgisini alan Lakers'ta all-star LeBron James, 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir rekora imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansıyla NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.





NBA Bu Haftaki Sonuçlar









Boston Celtics-Dallas Mavericks: 92-95

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 131-128

Brooklyn Nets-New York Knicks: 110-107

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 140-111

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 114-116

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 102-106

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 130-105

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 118-125



