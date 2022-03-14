Samanyolu Haber /Spor / LeBron James tarihi bir rekor kırdı /14 Mart 2022 15:05

LeBron James tarihi bir rekor kırdı

LeBron James , NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

LeBron James tarihi bir rekor kırdı


LeBron James , NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu oldu. NBA'de play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım konumundaki Phoenix Suns, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 140-111 mağlup etti. Sezonun 38. yenilgisini alan Lakers'ta all-star LeBron James, 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir rekora imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansıyla NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.

NBA Bu Haftaki Sonuçlar


Boston Celtics-Dallas Mavericks: 92-95
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 131-128
Brooklyn Nets-New York Knicks: 110-107
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 140-111
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 114-116 
Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 102-106
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 130-105
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 118-125

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