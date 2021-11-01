Elon Musk’tan BM'ye 6 milyar dolarlık 'açlık' resti

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı’nın Direktörü David Beasley’nin açlıktan ölümlerin engellenmesi için milyarderlerin servetlerini seferber etmesi çağrısına, en zenginler listesinin tepesindeki Elon Musk tepki gösterdi.







CNN’e konuşan Beasley’nin koronavirüs pandemisinde servetlerine servet katan en zenginlere, “Milyarderlerin şimdi bir kereye mahsus devreye girmesi gerekiyor. Eğer onlara ulaşamazsak, kelimenin gerçek anlamıyla ölecek 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar yeterli.” çağrısına, ABD’li teknoloji devi Musk’tan cevap geldi.





ABD’li milyarderlerin net serveti pandemi başladığından beri iki katına çıkıp 5.04 trilyon dolara ulaşırken, net kişisel serveti 311 milyar olan, yani BM gıda şefinin çağrısını tek başına servetinin yüzde 2’siyle karşılayabilecek olan Musk, ‘BM’nin bu paranın krizi nasıl çözeceğini kanıtlaması halinde Tesla hisselerini derhal satacağını’ söyledi.





Musk, Twitter’da şu paylaşımları yaptı: “Dünya Gıda Programı tweet dizisiyle 6 milyar doların açlık krizini nasıl çözeceğini betimlerse, Tesla hisselerini hemen şimdi satıp bunu yapacağım. Ama muhasebe hesapları açık kaynak olarak sunulmalı ki, kamuoyu paranın nasıl harcandığını tam tamına görsün.”





Beasley ise Musk’a şöyle cevap verdi: “Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz bunlardan tamamen emin olmak için bizimle birlikte çalışabilir ve inceleyebilir. BM Dünya Gıda Programı, hiçbir zaman 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözeceğini söylemedi. Bu, sadece, eşi benzeri görülmemiş açlık krizi sırasında 42 milyon hayat kurtarmak için tek seferlik bir bağış.”



