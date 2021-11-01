TÜGVA Selman Öğüt için THY'den 1500 bedava bilet almış

TÜGVA yetkilileri, gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.







Gazeteci Cihan, kendine ulaştırılan yeni TÜGVA belgelerini paylaşmaya başladı.





Belgelerin görsellerini sosyal medya hesabına koyan Cihan, şöyle dedi: “Başına Selman Öğüt’ü koydukları bir program için THY’den 1500 adet ücretsiz uçak bileti istemişler ve elbette almışlar.”









Cihan’ın paylaştığı belgeler arasında, Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkeleri üzerine akademik olarak yetiştirilecek öğrencilerin ‘Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı’ adı altında seçildiği ve bu program için sponsorluk talep edildiği görüldü.