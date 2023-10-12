Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk, X'te Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı /12 Ekim 2023 18:18

Elon Musk, X'te Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

X'in CEO'su Linda Yaccarino, "X, çatışmanın başlamasından bu yana Hamas'a bağlı yüzlerce hesap tespit etti ve platformdan kaldırdı" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Sosyal medya platformu X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabın kapatıldığını açıkladı. Yaccarino, X'te paylaştığı açıklamada, İsrail'in Hamas ve Filistinli gruplarla çatışmasında platformun Avrupa Birliği'nin (AB) dijital kurallarına uyup uymadığına cevap verdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre X'in içerikleri incelediğine işaret eden Yaccarino, "Sürekli gelişen ve değişen kriz sırasında tespit edilen sahte ve manipüle edilmiş içerikleri orantılı ve etkili şekilde değerlendirdiklerini" kaydetti. Yaccarino, bu kapsamda, "X, çatışmanın başlamasından bu yana Hamas'a bağlı yüzlerce hesap tespit etti ve platformdan kaldırdı" ifadesini kullandı.

'Terör örgütleri, şiddet ve aşırılık yanlısı gruplar için X'te yer olmadığını' söyleyen Yaccarino, "bu tür hesapları gerçek zamanlı olarak kaldırmaya devam ettiklerini" belirtti.

AB Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini bildirmişti. AB Komisyonu'nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk, X'te Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:07