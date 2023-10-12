Samanyolu Haber /Dünya / NATO’da Hamas çatlağı: Sadece Türkiye itiraz etmiş /12 Ekim 2023 19:30

NATO’da Hamas çatlağı: Sadece Türkiye itiraz etmiş

Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e saldırmasından sonra bölgede tansiyon her geçen dakika artıyor... Bugün Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenirken diplomatik kaynaklar dikkat çekici bir detayı ortaya çıkardı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Hamas’ın İsrail’e saldırmasından sonra İsrail’in misilleme yaparak Gazze’yi hedef alması ve bölgedeki diğer ülkelerin de ortalığı artıran açıklamalarda bulunmasından sonra bölgede tansiyon düşmek bilmiyor…

Sıcak çatışmaların yaşandığı Orta Doğu’dan kilometrelerce uzakta, Brüksel’de bugün kritik bir toplantı gerçekleşti… NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenirken, bu toplantıdan detaylar da ortaya çıktı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın mevkidaşlarına Hamas’ın sivillere uyguladığı şiddeti gösterdiği “şoke edici” video ve içerikleri izlettiği ortaya çıktı. Toplantıya katılan diplomatlar görüntüleri “şoke edici” ve “korkunç” olarak yorumladı. Video-konferans yöntemiyle toplantıya katılan Gallant’ın gösterdiği içeriklerin, “Hamas’ın şiddetinin sansürsüz videosu” olduğu belirtildi.


Reuters’a konuşan Batılı bir diplomat, “Bu korkunçtu. Herkese gerçekte neler olduğunu gösterdi” derken bir diğer kaynak ise, “Bu görüntüler şoke ediciydi” dedi.

“SADECE TÜRKİYE KINAMAYI REDDETTİ”

Öte yandan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar NATO toplantısı sırasında bir anlaşmazlık yaşandığına da vurgu yaptı.

Ajansa konuşan bir kaynağa göre Perşembe günü bakanlar arasında yapılan görüşmede sadece Türkiye, Hamas saldırılarını terör eylemi olarak kınamayı reddederek muhalif bir ses çıkardı.

NATO’daki Türk delegasyonundan ya da Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bu konuda hemen bir yorum gelmedi.
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