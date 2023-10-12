Terör yasalarının suistimali AKPM’de konuşuldu









Fransız vekil Fréderic Mathieu’nun inisiyatifiyle düzenlenen etkinliğe Yüksel Yalçınkaya’nın avukatı ve Turkey Tribunal kurucusu Johan Vande Lanotte, hakkındaki siyasi baskılar ve mahkeme süreci yüzünden yıllardır Türkiye’ye dönemeyen sosyolog Pınar Selek, HDP’nin AKPM’deki vekillerinden Hişyar Özsoy ve Osman Kavala’yı AİHM’de temsil eden avukat Philip Leach katıldı.

AKPM’nin sonbahar oturumu birbirinden önemli konulara değiniyor. Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için özel bir oturum düzenlenirken, oturum kapsamında Türkiye’de terör yasalarının sistematik bir şekilde muhalifleri bastırmak için kullanılması hakkında da bir yan etkinlik düzenlendi.“Hukuka aykırı hapis, taciz, kaçırma ve “sivil ölümler” yoluyla siyasi zulüm amacıyla Terör Kanunu’nun sistematik suistimalleri. Türkiye Avrupa Konseyi yükümlülüklerini yerine getirmiyor mu?” başlıklı etkinlikte Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri kapsamlı bir şekilde konuşuldu.Etkinliği yerinde takip eden eski diplomat ve insan hakları savunucusu Rumi Ünal izlenimlerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.