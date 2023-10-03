Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'a büyük şok: 'X' ismine yasak gelebilir /03 Ekim 2023 17:29

Elon Musk'a büyük şok: 'X' ismine yasak gelebilir

'X Social Media LLC' adlı reklam ajansı, Musk'ın sahibi olduğu şirkete dava açtı. Musk'ın 'X' ismini kullanmasının yasaklanmasının yanı sıra yüklü miktarda tazminat talep ediliyor.

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın eskiden Twitter adıyla bilinen şirketi X'e aynı isme sahip ABD'deki başka bir şirket tarafından dava açıldı. ABD'li girişimci Jacob Malherbe tarafından 2015'te kurulan ve merkezi Florida eyaletinde bulunan "X Social Media LLC" reklam ajansı, Musk'ın sahibi olduğu X'in "haksız rekabet ve ticari marka ihlali" nedeniyle Florida eyalet yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Musk'ın sahibi olduğu şirketin, Florida'nın "Aldatıcı ve Haksız Ticaret Uygulamaları Yasası"nı da ihlal ettiğini öne süren reklam ajansı, eski adı Twitter olan sosyal medya platformunun isminin "X" olarak değiştirilmesiyle gelir kaybı yaşadıklarını kaydetti. Reklam ajansı, mahkemeye yaptığı başvuruda, Musk'ın "X" ismini kullanmasının yasaklanmasının yanı sıra yüklü miktarda tazminat talep ediyor.

'KARALAMA DAVASI' DA AÇILDI
Kaliforniya'dan Ben Brody, X platformunda paylaşılan bir gönderide kendisini "Proud Boys" isimli aşırı sağcı gruptan biri gibi gösterdiği gerekçesiyle Musk'a "karalama" davası açmıştı. Söz konusu paylaşıma Musk'ın da yorum yapmasıyla gönderinin hızla yayıldığını ifade eden Brody, olayla ilgisi olmamasına rağmen Musk'ın yorumu yüzünden sosyal medya üzerinden tehdit aldığını ve tacize uğradığını kaydetmişti. Brody, dava açtığı Musk'tan en az 1 milyon dolar tazminat talep etmişti. 
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