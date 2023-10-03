Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Kerim’e son veda! /03 Ekim 2023 17:39

Yusuf Kerim’e son veda!

Kansere yenik düşen 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yusuf Kerim’in cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye’nin bir çok şehrinden sevenleri katıldı.

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Yusuf Kerim’in cenazesi Adapazarı Yeni Cami’de kılınan öğle namazının ardından Emirsultan-2 Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastalık süresince annesi tutuklandığı için tedavisi aksayan Yusuf Kerim, dün hayatını kaybetmişti.

Yusuf Kerim’in annesi Gülten Sayın, Bank Asya’ya bin TL civarında para yatırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gülten Sayın, cezasının onanmasının ardından Yusuf Kerim’in tedavi sürecinde tutuklanmıştı.

‘YUSUF KERİM’ KANUNU
Kamuoyunun da bakısıyla yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının bir yıla kadar ertelenebileceğine ilişkin bir madde eklendi. Teklif 8 Mart’ta Meclis’te kabul edilmiş, 5 Nisan’da yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda Sayın, 18 Nisan’da tahliye edilmişti. Yusuf Kerim için yapılan baskılarla düzenlenen bu tasarıya kamuoyunda “Yusuf Kerim Maddesi” denildi.
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