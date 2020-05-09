Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'ın oğluna verdiği 'X Æ A-12' ismi, kanun engeline takılabilir /09 Mayıs 2020 12:28

Elon Musk'ın oğluna verdiği 'X Æ A-12' ismi, kanun engeline takılabilir

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın oğluna koyduğu alışılmadık ismin Kaliforniya'da kanunlara aykırı olabileceği belirtildi.

SHABER3.COM

Elon Musk ve Kanadalı şarkıcı Grimes’in oğullarına verdiği "X Æ A-12 Musk" şeklinde yazılan ismin telaffuz zorluğu Amerikan gazeteleri ve sosyal medyadaki gündemini korurken, yasalara da ters bir durum oluşturabileceği öne sürüldü.

Konu ile ilgili çıkan haberlerde, teknoloji milyarderlerinin de uyması gereken kuralların bulunduğu, sıra dışı isim için İngilizce alfabede olmayan Æ sembolünü kullanmasına Kaliforniya yasalarının izin vermeyebileceği yorumları yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Musk’ın oğluna gerçekte ne isim verdiğinin bilinmediği, iş adamının bebeğin isminde şifre gizlediği veya gündem oluşturmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Daha önceki iki evliliğinden 5 oğlu olan 48 yaşındaki Musk, pazartesi günü Twitter hesabından bir oğlu daha olduğunu takipçilerine duyurmuş ve bir takipçisinin sorusu üzerine bebeğin isminin "X Æ A-12" olduğunu yazmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk'ın oğluna verdiği 'X Æ A-12' ismi, kanun engeline... Sonraki Haber >>

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Ermeni Meclisi'nde tekme tokat kavga

Ermeni Meclisi'nde tekme tokat kavga

Reha Yeprem: Almanya'da fabrikada günde 2 bin kere eğiliyorum ama bu alçakların önünde eğilmem

Reha Yeprem: Almanya'da fabrikada günde 2 bin kere eğiliyorum ama bu alçakların önünde eğilmem

Mafya içi hesaplaşmaya Albayrak'ın ismi de karıştı

Mafya içi hesaplaşmaya Albayrak'ın ismi de karıştı

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:46