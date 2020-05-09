Samanyolu Haber /Sağlık / Uçaklarda en kirli yer /09 Mayıs 2020 12:26

Uçaklarda en kirli yer

Uçakta en kirli yer neresidir?' diye sorulduğunda kuşkusuz ilk akla gelen tuvalet olur. Ancak uçak tuvaleti, mikropların yaşaması için en uygun yer gibi görünse de uçuş görevlilerine göre, uçağın diğer kirli yerlerinin yakınından bile geçmez.

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Kimliğini gizleyen bir uçuş görevlisi, Reddit’ten yaptığı itirafta, uçakların en kirli yerlerini ifşa etti.

Sputnik ajansında yer alan habere göre koltukların arkasındaki ceplerin dezenfekte edilmediğini anlatan hostes, yolcuların bu cepleri asla kullanmaması gerektiğini söyledi.

Hostes, “Kirli mendiller, hastane çantaları, iç çamaşırları, çoraplar, sakız, elma parçaları, tüm bunlar ceplere bırakılıyor, bir sonraki seferde de siz oraya telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı koyuyorsunuz” ifadesini kullandı.

Daily Express’in verdiği bilgiye göre, CBA News Marketplace’ın son araştırması, uçaktaki en kirli yerlerin güvenlik kemerleri, yolcu masaları, tuvaletteki kollar, koltuk cepleri ve koltuk başlıkları olduğunu gösterdi.

Uzmanların, bu nesnelerin yüzeyinde küf ve E koli bakterilerinin bulunduğunu kaydetti.
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