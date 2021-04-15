Samanyolu Haber /Gündem / Emekli amirallere elektronik kelepçe takılıyor /15 Nisan 2021 09:45

Emekli amirallere elektronik kelepçe takılıyor

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı. İlk kelepçelenen isim ise Atilla Kezek oldu.

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Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “sarık ve cübbe” giydiği fotoğraflar üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında "Suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi.

EMEKLİ AMİRALLER ŞAŞKIN

Amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol Sözcü’den Saygı Öztürk’e şunları söyledi: “Yıllarını devlet hizmetine vermiş, belli yaşın üzerindeki emekli amirallerin elektronik kelepçe takılması ağırlarına gidiyor. Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor.”

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