Emekli amirallerin gözaltı süresi uzayabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö’yle ilgili sözlerinin ardından 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve iktidarın “darbe çağrısı” olarak nitelendirdiği bildiriyle ilgili olarak gözaltındaki 10 emekli amiralin gözaltı süresinin pazartesi gününe kadar uzatılabileceği belirtildi.







Kronos'un haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma açıldıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiralin Emniyet’teki işlemleri sürüyor. 5 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere verilen 4 günlük gözaltı süresi ise bugün (8 Nisan) doluyor. Ancak halen ifade işlemine geçilmemesi nedeniyle gözaltı süresinin uzatılması gündeme geldi.





Bu kapsamda ek gözaltı kararı verilerek, gözaltı süresinin uzatılacağı iddia edildi. Yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan 3 gün içinde Emniyet ifade vermeleri için çağrılan 4 emekli amiralin de ifadesinin pazartesi günü alınacağı belirtildi.





Emekli amirallerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtları ise soruşturma dosyasına gönderildi. Polisin, raporlar üzerindeki incelemesinin devam ettiği bildirildi.





‘Mavi Vatan’ kavramının fikir babası olarak bilinen emekli amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz de sosyal medya hesabından, “Şimdi aldığım bir habere göre davet edilen 4 amiralin sorguları pazartesi gününe kalmış. Bu gözaltılar pazartesiye kadar uzadı mı demek? COVID ortamında eşlerimizi bu kadar gün tutmak hangi vicdana sığar" diye yazdı.