Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ve eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin arasında canlı yayında sert tartışma yaşandı.





TV100 canlı yayınına çıkan iki emekli general, dün Rusya’da meydana gelen Dugin’in kızına yönelik suikaste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nasıl karşılık vereceğinin tartışıldığı bir ortamda Suriye’ye sınır ötesi hava harekatı konusunda farklı fikirler ortaya atınca tartışma yaşandı ve sinirler gerildi.





“BİLMEDİĞİNİZ KONULARDA KONUŞMAYIN”

Cihat Yaycı, “Biz Suriye’de sınır ötesi hava harekatı operasyonu yapmadık” diyerek İsmail Hakkı Pekin’i görüşlerinden dolayı eleştirdi.

Pekin ise, “Mahcup olursunuz, bilmediğiniz konuyu konuşmayın… Konuşurken biraz da konuşma adabına dikkat etmek lazım.” dedi.





“SEN KİMSİN, KİMSİN SEN?”

Yaycı, İsmail Hakkı Pekin’e hitaben, “Daha önceki canlı yayınlarda bazı insanlara kaba saba davrandığınıza şahit oldum. Ben buna müsaade etmem” karşılığı vermesi sonrasında İsmail Hakkı Pekin ise “Sen kimsin, kimsin sen” diyerek tepki gösterdi ve canlı yayında sert şekilde çıktı.