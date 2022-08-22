Esad'dan normalleşme için ilk şart

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakınlığıyla bilinen Suriye Halk Meclisi eski milletvekili Şerif eş-Şehade, ülkesinin Ankara yönetimi ile ilişkilerine ve son dönemde yapılan açıklamalara değindi. Rudaw’a konuşan Şehade, Ankara ile Şam yönetimleri arasında diplomatik görüşmelerin başlamasından önce zemin hazırlanması gerektiğini vurgularken, Suriye yönetiminin tek şartı olduğunu söyledi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç gün önce Ukrayna dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” diyerek diyalog sinyalini güçlendirmişti.





‘DİYALOG İÇİN İLK ŞARTIMIZ…’

Esad yönetimine yakınlığı ile bilinen Suriye Halk Meclisi eski milletvekili Şerif eş-Şehade, Türkiye ile diplomatik görüşmelere değinirken, diyalog için ilk şartın ise Türk kuvvetlerinin Suriye'den çıkması olduğunu belirtti.







Konuyla ilgili açıklama yapan Şehade, “Türkiye bir an evvel Suriye topraklarının tamamından çıkmalıdır. Bu diyalog yolu açılabilmesi için çok önemli bir adımdır. Türk kuvvetleri İdlib'den, Suriye'nin diğer bölgelerinin tamamından çekilmelidir ki görüşmeler başlayabilsin.” dedi.





‘ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BAZI GÖRÜŞMELER OLACAK’

Şehade, iki taraf arasında hali hazırda görüşmelerin olup olmadığı sorusuna ise, “İki taraf arasında, Suriye Dışişleri Bakanı (Faysal Mikdad) ile Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) arasındaki (Belgrad’da) “Bağlantısızlar Toplantısı’nda yapılan görüşmenin dışında herhangi bir görüşme olmadı. Şu ana kadar sadece karşılıklı açıklamalar var ve henüz bir görüşmeye dönüşmüş değil. Önümüzdeki dönemde bazı siyasi görüşmelerin olacağını ve bunun da bir çok açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını tahmin ediyorum.” dedi.





Şehade, bu görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili olarak ise “Bildiğiniz gibi bunun için öncelikle bir takım hazırlıklar yapılmalı. Ölümcül hatalara düşmemek açısından araştırmaya ve bazı açılımlara ihtiyaç var. Ardından siyasi sürece geçiş yapabilmek ve iki arasındaki sorunların çözümüne yol açabilmek için bir kaç ay gibi bir süreye ihtiyaç olacak.” dedi.







