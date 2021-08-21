'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronavirüsten öldü





'Aşının emperyalistlerin oyunu olduğuna inanmıştı'





Süer'i aşı olmaya ikna edemediğini söyleyen arkadaşı gazeteci Bülent Denli, acısını şu sözlerle dile getirdi: "OLMADI ÇOCUK OLMADI... İNADINA YENİLDİN... BENİ, ÇOCUKLARINI VE EŞİNİ VE SENİ SEVENLERİ GÖZÜYAŞLI BIRAKTIN... ÇOOOOKKKK... AMA ÇOK ÜZGÜNÜM....







Gazetecilikte uzun yıllar birlikte çalıştık.. Abi-kardeş gibiydik... Aradan uzun yıllar geçti. Çok iyi bir gazeteci oldu. Harika bir yuva kurdu... Dünya güzeli iki yavrusu ve harika bir eşi vardı.. sosyal medyada mutluluğunu sık sık dile getirirdi. Aşı karşıtı idi. Bir gün dayanamadım. Müdahale ettim. Aşının emperyalistlerin oyunu olduğuna inanmıştı. Yolundan döndüremedim. Bir gün covid testlerinin pozitif olduğu açıkladı. HASTANEYE YATTI. Kısa sürede atlatacağına inanıyordu. Ben de öyle.. Sağlam, atletik bir yapısı vardı..







Çocukları küçüktü... Anneleri ile her gün ziyarete gidiyor çocuksu resimleri ve hadi iyileş baba mesajları ile moral veriyorlardı.. 3-4 yaşındaki oğlunun son isteği babasının iyileşmesi ve evlerinin terasında her zaman olduğu gibi dans etmekti. Ona söz verdi.. Merak etme dans edeceğiz dedi... OLMADI ÇOCUK OLMADI... İNADINA YENİLDİN... BENİ, ÇOCUKLARINI VE EŞİNİ VE SENİ SEVENLERİ GÖZÜYAŞLI BIRAKTIN..."





TBF'den başsağlığı mesajı





Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Büyükçekmece Basketbol Takımı'nın eski idari direktörü olan Süer için başsağlığı mesajı yayımladı.





Büyükçekmece'de bir hastanede tedavi gören ve 52 yaşında yaşama veda eden Süer, hastalığı devam ederken 3 gün önce iyi olduğuna yönelik mesaj göndermişti.Süer'in yakın arkadaşları tarafından uzun süredir aşı konusunda ikna edilmeye çalışıldığı ancak Süer'in aşı olmadığı öğrenildi.TBF'den yapılan açıklamada, "2015-2019 yılları arasında Büyükçekmece Basketbol Takımı'nın idari direktörlüğü görevini üstlenen Berna Nuri Süer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.