Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan mesajlar nelerdi?

“Seçmenin hükümet yetkililerine verdiği talimat şu: Seçilen seçilene saygı gösterecek. Seçilen seçilene zulüm yapamaz, vesayet kuramaz. Kanal yok, İstanbul var.”









Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan beş başlık şu şekilde:



“14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık.”



“Sonuçlar irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız.”



“31 Mart yerel seçimleri bizim için bitiş değil, dönüm noktası.”



“Ülkemizi yoran seçim defterinin kapanması bile büyük bir kazançtır. Türkiye’nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var.”



“Hükümet olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.”

