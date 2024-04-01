Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan mesajlar nelerdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun zafer konuşmasından öne çıkan beş mesaj:
İstanbul’u bir kez daha kazanan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane’de yaptığı zafer konuşmasında, “Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan beş başlık şu şekilde:
“Bir kişinin vesayet dönemi bitmiştir. Yarın mis gibi demokrasi, barış, huzur, kardeşlik kokacak. Yarın çok güzel bir gün başlayacak.”
“Millet dedi ki hızını arttır yola devam et. Hem de onların dediği gibi tam gaz geri değil, tam yol ileri.”
“Milletin sandıkta verdiği görevleri yok sayanlar, doğru anlamayanlar milletin gönlündeki yerlerini kaybederler.”
“16 milyon vatandaşımızla partizanlığı tarihe gömdük. İstanbullular'ın bana verdiği görevi emir kabul ediyorum.”
“Seçmenin hükümet yetkililerine verdiği talimat şu: Seçilen seçilene saygı gösterecek. Seçilen seçilene zulüm yapamaz, vesayet kuramaz. Kanal yok, İstanbul var.”
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan beş başlık şu şekilde:
“14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık.”
“Sonuçlar irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız.”
“31 Mart yerel seçimleri bizim için bitiş değil, dönüm noktası.”
“Ülkemizi yoran seçim defterinin kapanması bile büyük bir kazançtır. Türkiye’nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var.”
“Hükümet olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.”
“14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık.”
“Sonuçlar irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız.”
“31 Mart yerel seçimleri bizim için bitiş değil, dönüm noktası.”
“Ülkemizi yoran seçim defterinin kapanması bile büyük bir kazançtır. Türkiye’nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var.”
“Hükümet olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.”