Samanyolu Haber /Gündem / “En sıcak şubat” /08 Mart 2024 10:54

“En sıcak şubat”

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre geçen ay, dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen “en sıcak şubat” oldu.

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Dünya genelinde geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,54 santigrat derece ölçüldü. Bu ölçüm, şubat ayı için 1991-2020 yılları ortalamasının 0,81 derece, 2016’da kaydedilen bir önceki en sıcak şubat ayının da 0,12 derece üzerinde oldu.  Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, şubat ayının son aylarda kaydedilen rekor sıcaklıklar arasında yerini aldığını belirterek, küresel ısınma önlenemediği takdirde dünya genelinde rekor sıcaklıkların yaşanmaya devam edeceği uyarısı yaptı.
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