Samanyolu Haber /Gündem / Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısına çıkıyor... Muslera ve Arda adliyeye geldi /08 Mart 2024 12:00

Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısına çıkıyor... Muslera ve Arda adliyeye geldi

Seçil Erzan, yüksek karlı fon vurgunu davasında bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor... 7 sanıklı davada Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile Arda Turan ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

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Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesine geldi.

Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası görülmeye başlandı.

Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi
Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde, Galatasaraylı futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi
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