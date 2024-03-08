Rusya’da neler oluyor? İşte bu videoda





Rusya ile Batı arasındaki gerginlik bütün dünyayı etkiliyor. Batıda yaşanan krizin yanı sıra Rusya'da derinden etkileniyor . Samanyoluhaber.com yazarı, Rusya Uzmanı Arif Asalıoğlu You Tube kanalında Rusya'daki son durumu analiz etti

















İşte Arif Asalıoğlu'nun anlattığı konu başlıkları

Rusya’da neler oluyor? / Yıkılıyor mu güçleniyor mu? / Eriyen Rus değerleri? / Yeni nükleer silahlar

Üçüncü yılına giren savaş ve Batının kapsamlı izolasyonu Rusya’yı nasıl etkiledi?

Savaş ve izolasyon Rusya’da normal yaşantıyı nasıl etkiledi?

Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik çatışma artacak

Görülmemiş yaptırımlar

Rus devlet değerleri kaybediliyor

Rusya’nın doğal kaynakları daha ucuza bir yerlere akıtılıyor.

Teknik, teknolojik ve bilimsel gelişimlerde Rusya’nın duraklaması.

MB rezervleri ne kadar?

Rusya-Asya ilişkileri gelişiyor daha da gelişecek

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden ve üçüncü yılına giren savaşın etkisi giderek büyük .