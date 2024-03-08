Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da neler oluyor? İşte bu videoda /08 Mart 2024 12:22

Rusya’da neler oluyor? İşte bu videoda

Samanyoluhaber.com yazarı, Rusya Uzmanı Arif Asalıoğlu You Tube kanalında, Üçüncü yılına giren savaşın Rusya'yı nasıl etkilediğini yorumladı

SHABER3.COM

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden ve üçüncü yılına giren savaşın etkisi giderek büyük . 

Rusya ile Batı arasındaki gerginlik bütün dünyayı etkiliyor. Batıda yaşanan krizin yanı sıra Rusya'da derinden etkileniyor . Samanyoluhaber.com yazarı, Rusya Uzmanı Arif Asalıoğlu You Tube kanalında Rusya'daki son durumu analiz etti




İşte  Arif Asalıoğlu'nun anlattığı konu başlıkları

Rusya’da neler oluyor? /  Yıkılıyor mu güçleniyor mu? /  Eriyen Rus değerleri? / Yeni nükleer silahlar

Üçüncü yılına giren savaş ve Batının kapsamlı izolasyonu Rusya’yı nasıl etkiledi?

Savaş ve izolasyon Rusya’da normal yaşantıyı nasıl etkiledi?

Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik çatışma artacak

Görülmemiş yaptırımlar

Rus devlet değerleri kaybediliyor

Rusya’nın doğal kaynakları daha ucuza bir yerlere akıtılıyor.

Teknik, teknolojik ve bilimsel gelişimlerde Rusya’nın duraklaması.

MB rezervleri ne kadar?

Rusya-Asya ilişkileri gelişiyor daha da gelişecek
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