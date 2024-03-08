Samanyolu Haber /Dünya / Rus varlıkları hakkında ilk karar İsviçre’den /08 Mart 2024 12:38

Rus varlıkları hakkında ilk karar İsviçre’den

İsviçre üst meclisi dondurulan Rus varlıklarının Kiev'e devredilmesine onay verdi. Rakam 8,5 milyar dolar.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

İsviçreli senatörler, İsviçre hükümetinin Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş fonlarını Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanması yönünde oy kullandı.

İsviçre parlamentosunun üst meclisi, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönünde oy kullandı.
İsviçre daha önce Rusya'nın yaklaşık 8,5 milyar dolar değerindeki varlıklarını dondurmuştu.

Ülkenin parlamentosunun üst meclisi, hükümet tarafından desteklenen teklifi destekleme adına 21, aleyhte ise 19 oy kullandı. 3 de çekimser oy çıktı. Ulusal Konsey (alt meclis) 2023 yılında benzer bir karar almıştı.

Kabul edilen belgede, "Yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus devletinin ve ona yakın kuruluşların varlıklarının tazminat olarak Ukrayna'ya ödenmesi gerekiyor" ifadesi yer alıyor.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, senatörlerin hükümete, kararın uygulanması için gerekli yasal çerçeveyi geliştirmeye yönelik önlemler alması çağrısında bulundu. Senatörlerin uluslararası hukukun yorumlanmasını tartıştığı ve müsadere durumunda İsviçre'nin itibar risklerini değerlendirdiği bildirildi.
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