Samanyolu Haber /Gündem / ENAG, iki farklı veri açıkladı: Enflasyon üç haneli seviyelerde /05 Haziran 2023 10:18

ENAG, iki farklı veri açıkladı: Enflasyon üç haneli seviyelerde

ENAGrup'a göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı, son 12 aylık artış %109.01.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) seçimden önce ücretsiz verilen doğal gazı enflasyon hesaplamasında "yok sayması" nedeniyle iki farklı enflasyon verisi açıkladı.

Doğal gaz fiyatının mayısta değişmediği varsayımında aylık tüketici enflasyonu yüzde 7,35, yıllık enflasyon ise yüzde 109,01 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,06 oldu.

İkinci senaryo

Doğal gaz fiyatının mayısta 0 (sıfır) lira olduğu varsayımında ise enflasyon, aylık bazda yüzde 5,68, yıllık bazda ise yüzde 105,45 oldu.

Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36,59 olarak gerçekleşti.

Bütün harcama gruplarında fiyatlar mayısta arttı
Ana harcama gruplarına bakıldığında mayısta en yüksek aylık enflasyon yüzde 23 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Sağlıkta fiyatlar mayısta yüzde 17,60 artarken, ev eşyası grubundaki enflasyon yüzde 13,21 oldu.

Bütün harcama gruplarında fiyatlar, mayısta arttı. En düşük artış ise yüzde 2,67 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti.

Geçen ay, ENAG sepetindeki ürünler arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 34,01 ile cilt ve vücut ürünlerinde oldu. En büyük düşüş ise fiyatların geçen ay yüzde 3,20 azaldığı şehirlerarası otobüs ücretlerinde tespit edildi.



ENAG bülteninde "Özellikle 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçim sonrası 3 gün boyunca fiyatlardaki artış kayda değer niteliktedir." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?
TÜİK, doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulayacak.

Bu nedenle mayısta aylık enflasyonun yüzde 0 civarında gelmesi, yıllık enflasyonun yüzde 40'ın altına çekilmesi bekleniyor.

Karar, temmuzda asgari ücretliye, memura ve emekliye yapılacak zamdan önce geldiği için bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. 

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