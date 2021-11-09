Samanyolu Haber /Gündem / Enerji faturası kabarıyor, kömüre rağbet artıyor /09 Kasım 2021 14:51

Enerji faturası kabarıyor, kömüre rağbet artıyor

Yüksek doğalgaz ve elektrik ücretleri karşısında dar gelirli vatandaş kömür ve odun gibi alternatiflere yöneliyor. Satıcılar düşen alım gücü ile birlikte vatandaşın artık torba ile kömür aldığını söylüyor.

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Türkiye'de son dönemde kira ücretlerindeki aşırı artış vatandaşları zorlarken havaların soğumasıyla birlikte ısınma da faturaları kabartıyor. Doğalgaz ve elektrik faturasını ödemekte zorlananlar kömür ve oduna yöneliyor. Ancak vatandaşın ısınmak için cebinden çıkan para her ay artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'un Ekim ayında bir ton odunun fiyatı 643 lira iken bu 2021'in Ekim ayında bin 015 liraya yükseldi. Aynı dönemde bir ton kömürün fiyatı da bin 069 liradan 2 bin 159 liraya çıktı. Böylece son üç yılda odunda yüzde 43, kömürde ise yüzde 101'lik artış yaşandı.

TÜİK'e göre bu ürünlerdeki zamlanmanın büyük kısmı ise son iki ayda gerçekleşti. Ağustos ile Ekim arasında kömüre yüzde 72, oduna yüzde 33, sobaya ise yüzde 31 zam geldi.

40 liradan 90 liraya çıktı
Kağıthane'de odun ve kömür deposu işleten Serdar Duran'a göre özellikle odun satışlarında ciddi artış var. Nisan ayında 40 liraya satılan bir torba kömürün şimdi 90 liraya satıldığını söyleyen Duran, odunun ton fiyatının da 800 liradan 1300 liraya çıktığını belirtti. Duran'a göre odun ve kömür fiyatlarındaki artış TÜİK verilerinin üzerinde.
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