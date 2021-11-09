Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan AB’ye ‘Polonya’ya yardım edin’ çağrısı /09 Kasım 2021 14:49

Almanya’dan AB’ye ‘Polonya’ya yardım edin’ çağrısı

Avrupa’da değişik ülkelerde yaşamak için yola çıkan çoğunluğu Kürt olan göçmenlerin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti.

SHABER3.COM

Avrupa’da değişik ülkelerde yaşamak için yola çıkan çoğunluğu Kürt olan göçmenlerin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB Komisyonu’na, birliğin dış sınırlarını koruması için Belarus sınırındaki göçmen krizinde Polonya'ya yardım etmesi çağrısında bulundu.

Seehofer, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksanser Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğiyle insanları kullanarak Batı'yı istikrarsızlaştırmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Bundan dolayı tüm AB ülkelerinin birlik olması gerektiğini belirten Seehofer, "Polonya hükümetine dış sınırları koruması için yardım etmemiz lazım. Bu aslında AB Komisyonun görevi. Şimdi AB Komisyonunun harekete geçmesi için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Seehofer, Almanya veya Polonya’nın bu durumun üstesinden tek başına gelemeyeceklerini söyledi.

Polonya’nın uygun yollarla AB’nin dış sınırlarını koruduğu için eleştirilmeyeceğini aktaran Seehofer, Polonya’nın şimdiye kadar doğru hareket ettiğini savundu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 3 bin göçmen, ellerinde valiz ve çantalarıyla Bruzgi sınır noktasına doğru ilerlemeye başladı.

Geniş güvenlik önlemi alan Polonya tarafından, sınırdaki telleri aşmak isteyen göçmenlere yönelik göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve bölgede helikopter uçurulduğu görüntülere yansıdı.

Polonyalı yetkililer, göçmenlerin ülkeye geçişine izin vermediklerini, giriş yapabilenleri de Belarus’a geri göndereceklerini duyurdu.
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