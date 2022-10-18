Enes Kanter Franfurt Kitap Fuarında tenkil sürecindeki İhlalleri anlatacak

NBA oyuncusu ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom, 6 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşanan Tenkil sürecini ve insan hakları ihlallerini Frankfurt Kitap Fuarı’nda anlatacak. Türkiye'de meydana gelen kitlesel insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Almanya merkezli Tenkil Müzesi Derneği (Tenkil Museum e.V.) Frankfurt Kitap Fuarı’nda bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bu kapsamda 22 Ekim Cumartesi günü Enes Kanter Freedom’un katılımı ile bir panel düzenlenecek.







Başta Türkiye olmak üzere dünya çapında zulme maruz kalan tüm din ve topluluktan insanların sesi olan Enes Kanter Freedom, 11 yıllık NBA basketbol kariyerinin yanında insan hakları duyarlılığı da tanınıyor. 2022'de Enes, "Çin'in acımasız insan hakları ihlallerini alarma geçirmeye yönelik kahramanca çabaları" nedeniyle prestijli Cenevre Zirvesi'nin 2022 Cesaret Ödülü'nü aldı. Kanter, tek başına başlattığı bu mücadelesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden tüm dünyaya mazlumların sesini duyurdu.





Birleşmiş Milletler(BM) İnsan Hakları Konseyi, Ekim 2020'de Hizmet Hareketi'ne yönelik yaygın zulmü ve insan hakları ihlallerini “insanlığa karşı suçlar” olarak ilan etti. Kanter’in katılacağı etkinlik basın mensuplarına ve Frankfurter Buchmesse ziyaretçilerine açık olacak.





ADRES: 60327 Frankfurt am Main Almanya

TARİH: 22 Ekim 2022 Cumartesi, 16:30

YER: Frankfurter Buchmesse, Agora – İmza Çadırı