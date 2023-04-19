Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Eski NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı duruşundan dolayı Kanada hükümetine teşekkür etti.





Twitter’dan açıklama yapan eski basketbol yıldızı, “sessizlerin sesi oldukları için” ayrıca Quebec Senatörü Leo Hausakos ve insan hakları akitivisti Sarah Teich’e de teşekkür etti.





Enes Kanter Freedom, yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





“Türkiye’deki insan hakları ihlallerine ve Diktatör @RTErdogan’a karşı durduğu için Kanada hükümetine büyük teşekkürler





Kaçmaz ve Candan aileleri, geçtiğimiz ay Ottawa’da hikayelerini paylaşacak kadar cesur olan işkence mağdurları.





Her ikisi de öğretmen olan Kaçmaz ailesi, Eylül 2017’de iki çocuklarıyla birlikte Pakistan’dan Türkiye’ye yasadışı yollarla kaçırılmış, Türkiye’de işkence görmüş ve keyfi olarak gözaltına alınmışlardı.





#Türkiye o kadar çok gazeteciyi gözaltına aldı ki, bir dönem dünyanın en kötü gazeteci hapseden ülkesi oldu. Bazı tutukluların bile işkence ve tecavüze uğradığına ve yüzlercesinin hapishanede öldüğüne dair kanıtlar var.





Sessizlerin sesi olduğun için @SenatorHousakos ve @SarahTTeich çok teşekkürler.”







