Türkiye'nin en büyük holdinginde şok: Acıbadem hastanelerine haciz

1981 yılında muhasebeci olarak çalışma hayatına atılan Mehmet Ali Aydınlar, kısa bir sürede milyar dolarlık servet edinerek ünlü bir iş insanı oldu.







Çalışma hayatına başladıktan sonra 10 yıl gibi kısa bir sürede, 1991 yılında Acıbadem Hastanesi ile sağlık sektörüne giren Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı.





4 HASTANESİNE HACİZ



OdaTV'nin haberine göre Mehmet Ali Aydınlar’ın Maslak, Eskişehir, Bakırköy ve Taksim’deki hastanelerine haciz gitti.







İstanbul İcra Dairesi tarafından Acıbadem grubuna gönderilen “Banka Haciz Yazısı”na göre haczedilecek miktar, alacak tutarı, faiz ve giderlerle birlikte toplam 4 milyon 241 bin 387 lira 20 kuruş.





Haciz yazısında, “Borçlunun, maaş hesapları hariç bankanız nezdinde belirtilen hesapları üzerine haciz ve bloke konulmasına, bloke konulan hesapta para bulunması halinde 2. bir yazı beklenmeksizin paranın müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir” denildi.