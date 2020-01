Enes Kanter’in 1 milyon imza kampanyasına izleyicilerinden destek

Enes Kanter, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için “You Are My Hope” (Benim Ümidimsin!) sloganını kullandığı imza kampanyasıyla “change.org” üzerinden 1 milyon imzayı hedefliyor.







Oyunculuğunun yanı sıra insan hakları mücadelesi ile tüm dünyada ses getirmeye devam eden Kanter, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini dünyaya duyurabilmek için1 milyon imzayı hedefleyen “You Are My Hope” (Benim Ümidimsin!) sloganıyla bir imza kampanyası başlatmıştı.

Boston Celtics’de oynayan başarılı oyuncu Enes Kanter, kampanyasını AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’a ayak bastığı saatlerde açıklamıştı.



Aldığı çok sayıda ölüm tehditlerine rağmen susmayan Enes Kanter, imza kampanyasını büyük çoğunluğunu Amerikan Kongre Üyesi Milletvekillerinin ve siyasi danışmanların oluşturduğu yaklaşık 100 kişilik grupla birlikte ABD Kongre binasında duyurmuştu.

Kampanyasını bir video hazırlayarak twitter’dan da duyuran Kanter, kendi hikayesinin aynı sıra hapisteki bebekleri, hasta tutukluları, işkence görenleri, askeri öğrencileri ve daha birçok hak ihlalini dile getiriyor:



“Ben Enes Kanter

Birçoğunuz benim hikayemi biliyorsunuz. İnsan hakları ihlallerine karşı çıktığım için, vatanımdaki şu anki hükümet beni kaçırmak ve hapsetmek istedi. Babamı hapsettiler, ailemi tehdit ettiler, benimle bağlantıda olan herkesi hapsettiler. Aldığım tehditler artık günlük rutinim haline geldi. Benim NBA’deki “Amerikan Rüyam”ın ülkesiz ve daha kötüsü ailesiz kalmakla nasıl parçalandığını çoktan biliyorsunuz. Ancak diğer sesleri çıkamayan binlerce insanın yürek burkan hikayelerini bilmiyorsunuz.

Babası hakkında herhangi bir suçlama olmadan parmaklıklar arkasına atılıp, bulundukları korkunç durumdan dolayı engelli annesi 25 kilo verince daha fazla dayanamayıp kanserden ölen 12 yaşındaki Berk’in hikayesini bilmiyorsunuz.



İşkence ile ölüme sürüklenen, 2 yıl sonra suçsuz bulunup görevine iade edilen, öğretmen Gökhan’ı bilmiyorsunuz.

Türkiye’de kitapları en çok satanlar arasında bulunan, romanları ABD dahil onlarca ülkede basılan ve hükumeti eleştirdiği için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 69 yaşındaki yazar Ahmet Altan’ı bilmiyorsunuz.





18 yaşında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan öğrencileri, mesleğini yapması yasaklanan doktorları, hukuksuzluklar karşısında görevlerini yapan hakimleri ve savcıları, gerçekleri yazdığı için parmaklıklar arkasına atılan gazetecileri, veya özgürlük için ülkesini terk ederken dondurucu sularda hayatını kaybedenleri bilmiyorsunuz.

Binlerce ve hatta yüz binlerce bu tür yeni hikayelerin birikmeye devam ettiğini bilmiyorsunuz. Despot birisi Türkiye’de çocukların, kadınların ve suçsuz insanların hayatlarını çaldı, IŞİD dahil birçok terör örgütleriyle işbirliği yaptı, ve şimdi kendi politik çıkarları için ve ırkçı yeniden yerleştirme politikaları ile milyonlarca Suriyelinin hayatları ile oynuyor. Ve durdurulmazsa, tarihteki diğer diktatörler gibi medeni dünyaya büyük bir zarar vereceğini bilmiyorsunuz.



Ben Enes Kanter. Sizden vicdanınızı dinlemenizi ve sesleri çıkamayan insanların çığlıklarını duymanızı istiyorum. Lütfen demokrasi, adalet ve insanlık adına bu adamı durdurun. Bir adım atın ve tarih önünde adınızı doğru tarafın altına yazın.

Sizin sesinize ihtiyacı olan binlerce insanı unutmayın.

Sizler onların ümidisiniz, sizler benim ümidimsiniz!

Ve şimdi bunu biliyorsunuz…”



Enes Kanter’in imza kampanyası destek vermek için

Kampanyanın internet sitesi





NBA yıldızı Enes Kanter’in Kasım 2019’da başlattığı You Are My Hope (Benim Ümidimsin) kampanyasına Celtics-Bulls maçında destek geldi. Maçı izleyen Kanter hayranları, maç sonunda “You Are My Hope” yazılı pankartlar açarak herkesi imza atmaya çağırdı.