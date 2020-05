Enes Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

NBA Yıldızı Enes Kanter’in Türkiye’deki zulümleri anlatmak için başlattığı YOU ARE MY HOPE (Benim Umidimsin) imza kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.





Amerikan Kongresi’nin önemli isimlerinden Eric Swalwell, Celtics oyuncusu Kanter’e destek verdi.





Etkili isimlerden biri olan Federal Kongre Üyesi Swalwell, kamera karşısına geçti, yıldız basketbolcunun kampanyasına destek verdiğini ve herkesin de destek olması gerektiğini söyledi.Daha önce Ankara ve İstanbul’u ziyaret ettiğini söyleyen Swalwell, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin son bulması gerektiğini söyledi.