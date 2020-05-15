Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek /15 Mayıs 2020 10:00

Enes Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

ABD Kongre üyesi Swalwell ve TV yıldızı Farah Abraham imza kampanyasına destek verdi

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek


NBA Yıldızı Enes Kanter’in Türkiye’deki zulümleri anlatmak için başlattığı YOU ARE MY HOPE (Benim Umidimsin) imza kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Amerikan Kongresi’nin önemli isimlerinden  Eric Swalwell, Celtics oyuncusu Kanter’e destek verdi.

Etkili isimlerden biri olan  Federal Kongre Üyesi Swalwell, kamera karşısına geçti, yıldız basketbolcunun kampanyasına destek verdiğini ve herkesin de destek olması gerektiğini söyledi.Daha önce Ankara ve İstanbul’u ziyaret ettiğini söyleyen Swalwell, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin son bulması gerektiğini söyledi.
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Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

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