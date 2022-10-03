Enflasyon onları teğet geçecek: AKP'den şirketlere büyük kıyak

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,08 artışla yıllık yüzde 83,45'e, ENAG'a göre ise aylık yüzde 5.30 artışla, yıllık bazda ise yüzde 186.27'ye yükseldi. Gıdadan giyime bütün ürünlerde yaşanan fiyat artışları vatandaşın her geçen gün belini bükerken, AK Parti iktidarından şirketlere kıyak geldi. AK Parti, şirketler daha az vergi ödesin diye kısmi enflasyon düzeltmesine gitti.





2022 yılı 3. geçici vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 92.93 olarak belirlendi. Cuma günü geç saatlerde yayımlanan karar ile birlikte birlikte işletmelere, güncel piyasa koşullarına göre sabit kıymetlerini enflasyona karşı koruma imkanı verildi.





Dünya'da yer alan habere göre başka bir ifade ile, sabit kıymetler piyasa koşullarındaki emsal değerlere getirilmiş olurken, isteğe bağlı olan enflasyon düzeltmesini uygulayan işletmelerin önemli bölümünün daha düşük vergi ödemesinin önü açılmış oldu.