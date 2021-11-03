Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon verileri doları hareketlendirdi /03 Kasım 2021 11:27

Enflasyon verileri doları hareketlendirdi

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından dolar yükselişe geçti.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in inandırıcılıktan çok uzak olan Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yüksedi.

Dolar/TL 9,85 rekorun hemen altında 9,60 civarında güne başlarken, enflasyon verileri öncesi 9,66 seviyesine yükseldi. Dolar/TL enflasyon verilerinin açıklamasının ardından 9,63 seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Güne 11,11’den başlayan euro ise, aynı saatlerde 11,16 seviyesine ulaştı.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Tedarik zincirindeki bozulmaların devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının seyri, küresel ekonomide enflasyon ve büyümeye ilişkin endişeler paralelinde oluşan risk temasının gündemde kalmasına neden oluyor. Para politikalarının geleceğine dair belirsizlikler de yatırımcıların önünü görmesini zorlaştırırken, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarının beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.
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