Enflasyon yeni yazarları da vurdu

Yüksek enflasyon farklı sektörlerde girdi maliyetlerini katlarken, bu alanlardan birisini de yayınevleri oluşturuyor.







Pahalanan malzemeler nedeniyle yayıncıların yeni yazarların kitaplarını, satamama riski nedeniyle basmaktan çekindiği ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan ve Gökhan Kam imzası taşıyan habere göre haftada birkaç kez etiket değiştirmek zorunda kalan kitabevleri ise sürekli değişen fiyatlar nedeniyle kitaplara artık etiket yapıştırmıyor. Maliyetler nedeniyle yayınevleri satış garantili yazarların kitaplarını basmayı tercih ederken yeni yazarları beğenseler bile satılamayacağı korkusundan dolayı kitabı yayımlayamıyor. haftada birkaç kez etiket değiştirmek zorunda kalan kitabevleri ise sürekli değişen fiyatlar nedeniyle kitaplara artık etiket yapıştırmıyor. Maliyetler nedeniyle yayınevleri satış garantili yazarların kitaplarını basmayı tercih ederken yeni yazarları beğenseler bile satılamayacağı korkusundan dolayı kitabı yayımlayamıyor.

‘FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR’





“Maliyetler öyle bir noktaya geldi ki neredeyse haftalık aynı ürünü aynı maliyetlerle üretemiyor yayıncılar ve fiyatlarını sürekli değiştirmek zorunda kalıyorlar” diyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Bazı kitapçılar etiket yapıştırıyor bazıları ise yapıştırmıyor” dedi. Yayınevlerinin eskiden basabileceği birçok yazarı artık yayımlamaktan çekindiğini belirten Kocatürk, “Piyasa ekonomik anlamda dönmüyor bu nedenle yeni yazarlara eskisi kadar sıcak bakamıyorlar. Küçük ve orta ölçekteki yayıncılar beğenseler dahi yeni yazarları değerlendiremiyor. Çünkü kitap maliyetleri çok yüksek. Satılacağından emin olmadıkları kitabı yayımlayamıyorlar” ifadelerini kullandı.