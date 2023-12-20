Enflasyonda hızlı düşüş

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), tarafından bugün açıklanan Euro Bölgesi yıllık enflasyon verisi kasım ayında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.



Analistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşen 2,4 oranı, ekim ayında yüzde 2,9'du.



Bugünkü veriler, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde son 16 ayın da en düşük seviyesi anlamına geliyor.



Euro Bölgesi'nde TÜFE, kasımda bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 düşüş kaydetti.



Avrupa Birliği yıllık enflasyonu ise ekim ayındaki yüzde 3,6'dan kasım 2023'te yüzde 3,1'e geriledi.



Bunun başlıca nedeni, ekim ayındaki yüzde 11,2'den yüzde 11,5'e gerileyen enerji fiyatları.



Alkol, gıda ve tütün fiyatları kasımda yüzde 6,9 arttı. Bir önceki ayda bu rakam yüzde 7,4 olarak gerçekleşmişti.