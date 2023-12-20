Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Biden'a soğuk duş /20 Aralık 2023 02:19

ABD'den Biden'a soğuk duş

ABD'de yapılan güncel bir anket, Amerikalıların yaklaşık yüzde 60'ının Joe Biden'ın İsrail-Filistin sorununu ve Gazze'deki krizi ele alma biçimini doğru bulmadığını, gençlerin ise 4'te 3'ünün Biden'ı bu konuda onaylamadığını ortaya koydu.

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New York Times ile Siena College Poll tarafından yapılan güncel bir ankete göre, Amerikalıların yarıdan fazlası, Biden yönetiminin Gazze meselesini ele alma biçimini yanlış buluyor.

10-14 Aralık tarihlerinde ABD genelinde kayıtlı 1016 seçmen arasında gerçekleştirilen anket sonuçları, özellikle gençlerin Gazze konusunda toplumun diğer kesimlerine göre daha duyarlı olduğunu gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 57'si ABD yönetiminin Gazze'deki durumu ele alma biçimini onaylamazken, yüzde 33'ü Biden yönetimini desteklediğini, yüzde 10'u ise herhangi bir görüş belirtmemeyi tercih etti.

Aynı ankette İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda eski Başkan Donald Trump'a güven yüzde 46 olarak ortaya çıkarken, Biden'a güven ise yüzde 38'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 44'ü İsrail'in Gazze saldırılarına son vermesi gerektiğini kaydederken, yüzde 39'u ise Hamas'a karşı operasyonlarına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'Lİ GENÇLER GAZZE'NİN İŞGALİNE DAHA DUYARLI

Öte yandan, anket Amerikalı gençlerin diğer yaş gruplarına kıyasla İsrail-Filistin sorununa daha duyarlı ve Gazze'de olan bitene daha hassas olduğunu da gösterdi.

18-29 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 72'si Biden yönetiminin İsrail-Filistin sorununu ele alma biçimine destek vermediğini dile getirirken, yaş grubu ilerledikçe Biden'a destek oranının yükselmesi dikkati çekti.

Aynı yaş grubunda İsrail'e ilave askeri destek verilmesini destekleyenlerin oranı yüzde 38'de kalırken, buna karşı çıkanların oranı ise yüzde 55 olarak ortaya çıktı.

Benzer şekilde, ankete katılanlardan 18-29 yaş grubunda olanların yüzde 46'sı Filistinlilere daha fazla sempati duyarken, sadece yüzde 27'si İsrail'e sempatiyle baktığını ifade etti.

Filistin'e sempati oranının 30-44 yaş grubunda yüzde 24'e, 45-64 yaş grubunda ise yüzde 13'e düştüğü ortaya çıktı. Aynı yaş gruplarında İsrail'e sempati duyanların oranı ise sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 57 olarak tespit edildi.

İSRAİL SİVİLLER İÇİN TEDBİR ALMIYOR

Ankette bir diğer dikkati çeken başlık da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında siviller konusunda hassas olup olmadığına ilişkindi.

Katılımcıların yüzde 48'i İsrail'in sivilleri öldürmeme konusunda gerekli tedbirleri almadığını düşünürken, sadece yüzde 30'u İsrail'in gerekli tedbirleri aldığını düşündüğünü belirtti.
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