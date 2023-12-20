Samanyolu Haber /Gündem / Şike dosyasında Ali Koç tanık oldu /20 Aralık 2023 01:37

Şike dosyasında Ali Koç tanık oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç şike soruşturması kapsamında adliyeye giderek ifade verdi.

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Futbolda kara para aklama ve bahis iddialarına ilişkin şike davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tanık oldu.

Gazeteci Timur Soykan Halk TV'de Kayda Geçsin programında Koç'un davadaki ifadesine ilişkin bilgiler verdi. Soykan, "Tuzlaspor ile ilgili iddiaları gündeme getirmiş" dediğini aktardı. Soykan, Koç'un ifadesinde kulüp isimlerini de verdiğini ifade etti.

Kocaeli, İzmir ve Adana'da şike soruşturması açıldığını söyleyen Soykan, ilerleyen günlerde dosyanın detaylarına ulaşırlarsa paylaşacaklarını açıkladı.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-KOCAELİSPOR ARASI ŞİKE ANLAŞMASI

Spor menajeri Onur Şengül'ün Zonguldak-Kömürspor ve Kocaelispor'un dahil olduğu şike yapılması için buluşulduğu bir toplantıya katıldığını anlatan Soykan "Şengül ben dahil olmam diyor. Ancak masada anlaşma yapıldı. Piyasada güvenilen biriyim ama yediemin olmayı kabul etmedim. Ancak bu olay olduktan sonra çeşitli kayıtlar yaptım. Benim düşündüğümden daha kirliymiş durum, diyor" diyerek anlattı. Onur Şengül'ün Cimer'e şikayette bulunduğunu söyleyen Soykan, "tüm kayıtları organize şubeye teslim etti. 7 maçta yapıldığını söylüyor. Bu camiada AK Parti kullanılıyor ve bir bakanında adı geçiyor. Şengül ailesi üzerinden tehdit ediliyor" diyerek anlattı.

Engin Koyun'un hakkındaki iddiaları yalanlayarak iddiaları söyleyenlerle ilgili iftira davası açtığını söyleyen Soykan Zonguldak Kömürspor'un başkanı Hakanı Önfikir'in de iddiaları yalanladığını dile getirdi.
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