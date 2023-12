İmamoğlu'ndan Akşener'e: Eski dost düşman olmaz

Akşener ne dedi?





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Partimize operasyon var, savaş ilanı kabul ediyorum!” dedi.İyi Parti Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Akşener, yerel seçimler öncesi partisindeki gelişmeler, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.İmamoğlu ise daha sonra Akşener’e dolaylı yoldan verdiği bir yanıtta, “Aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz, eski dost, düşman olmaz” dedi.Akşener, Uşak’ta yaptığı konuşmada, "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.Akşener, İYİ Parti'den istifa eden İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın CHP ile yürüttüğü görüşmelere işaret ederek tepki gösterdi.Akşener, şunları söyledi: "Benim bilgim yok, teşkilat başkanı, yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok neye göre yapılmış. Bir başka soru daha var. İlk defa -ben böyle komplo işlerine pek inanmam da partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim, ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş. Genel Başkan'ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına..."İYİ Parti’den ayrılanların yerel seçim yarışında CHP’ye geçecekleri suçlamasında bulunan Akşener, "Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış... Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok."Bu gelişmelerde sorumluluğu olanları başka partinin içişlerine karışmakla suçlayan Akşener, “"Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar..."Daha sonra halka hitap eden Akşener, burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi.İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı korkup, milletin isteğini kabul etmemekle suçladı.Akşener, "Dün bir aydınlanma yaşadım, Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben, Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum" dedi.Meral Akşener şöyle devam etti: "Aynı şekilde Saraçhane'ye 2'nci kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler."Akşener, daha sonra yerel seçimlerle ilgili mesajlar da verdi ve, İYİ Parti'nin Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Ankara ve İstanbul'da da seçimlere yalnız gireceğini açıkladı.Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisine operasyon çekildiğini, bunun da bir savaş ilanı olduğunu söyleyen Meral Akşener’e üstü kapalı cevap verdi. İmamoğlu, “Bizim elimizi tutan tutar, tutmayanın kendi takdiri. Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz, eski dost düşman olmaz” dedi.İYİ Parti'de ne oluyor: Milletvekili Dikbayır kendisi hakkında suç duyurusu yaptıAkşener’le polemiğe girmeme konusundaki kararlı olduğu mesajını veren İmamoğlu, “Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz, eski dost, düşman olmaz” dedi.İBB Başkanı, 16 milyon İstanbullunun çeşitli tuzaklara ve kumpaslara kanmayacağını, seçmenin 2024 Yerel Seçimleri’nde de buna göre karar vereceğini söyledi. İmamoğlu, İstanbul İttifakının çok büyük olduğunu ve bu birliğin bozulmasına asla izin vermeyeceğinin de altını çizdi: “Bizim sevgimiz, değil İstanbul’u, bütün Türkiye’yi saracak kadar sıcaktır.“