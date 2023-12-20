Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en güçlü pasaportu listesinde, İspanya nasıl zirveye oturdu? /20 Aralık 2023 08:39

Dünyanın en güçlü pasaportu listesinde, İspanya nasıl zirveye oturdu?

Aralık 2023 itibarıyla İspanyol pasaportu sahipleri 160 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebilme hakkına sahip.

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Dünyada vize bilgileriyle ilgili haberler veren “VisaGuide World” adlı internet sitesinde çıkan yeni bir endekse göre, İspanya artık dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler arasında Singapur'un önünde ilk sıraya yerleşti.

Bu endekste 200 ülke arasından Türkiye daha önce olduğu gibi yine 94. sırada yer aldı.

Ekim ayında yayınlanan yine bu bu konuda çalışmalar yapan Henley Pasaport Endeksi ise Singapur’u ilk sırada göstermişti.

VisaGuide.World'ün sıralamasına göre Asya’nın önde gelen zengin ülkelerinden Japonya pasaportu en güçlü ülkeler arasında 15. sırada yer alırken, ilk 20'ye giren Avrupa dışındaki tek ülke oldu.

Son endekse göre Almanya 3. yer alırken bu ülkeyi, İtalya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Çekya, Portekiz, Macaristan, Lüksemburg izledi.

Avusturya 16. sırada yer alırken, İsviçre, Belçika, İrlanda ve Polonya ilk 20' içinde yer buldu.

En güçlü pasaport nasıl belirleniyor?

Hem üç ayda bir güncellenen “Henley Pasaport Endeksi” hem de “VisaGuide.World Pasaport Endeksi”, pasaport sahiplerinin vizesiz erişebilecekleri destinasyonların sayısını mercek altına alıyor.

Henley ekim ayından bu yana yeni bir pasaport endeksi yayınlamadı.

Henley’in ekim ayındaki listesinde Singapur ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi Japonya izlemiş ve ardından, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç üçüncü sırada yer almıştı.

Bu liste yapılırken, söz konusu pasaporta sahip ülke vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebilecekleri destinasyonların sayısı dikkate alınmıştı.

VisaGuide.World ise diğer faktörleri de dikkate alarak her seyahat destinasyonu için bir 'destinasyon önem puanı' oluşturuyor.

Ülkenin GSYİH'sı, küresel gücü ve turizm gelişimine önemli kriter olarak değerlendiriliyor

Buna göre, bir ülkenin söz konusu pasaporta uyguladığı giriş politikası, vizesiz geçiş, ETA, varışta vize, e-vize, elçilik onaylı vize, pasaportsuz seyahat dışında aynı zamanda ülkenin büyüme hızı, küresel gücü ve turizm gelişimi önemli kriter olarak değerlendiriliyor.
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