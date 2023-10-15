Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyondan kara haber: Her şey AKP'nin istediği gibi gitse bile yıllar alacak! /15 Ekim 2023 09:59

Enflasyondan kara haber: Her şey AKP'nin istediği gibi gitse bile yıllar alacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026'da tek haneli enflasyonu yakalayacaklarını belirtti. Yılmaz, "2024'ün ikinci yarısı ciddi anlamda enflasyonun gerilediği, yıllık bazda da gerilediği bir dönem olacaktır. 2025'te bu ivme devam edecek. 2026'da ise yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Programı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nin ardından Tuşba ve Edremit belediyelerince hayata geçirilen projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Törende güdeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, yapmış oldukları plan ve programlarla 2026’da enflasyonu yeniden tek hanelerde göreceklerini söyledi.

Temel sorun olarak görülen hayat pahalılığıyla mücadele konusunda da etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, hayat pahalılığıyla mücadeleyi bir yandan gelirleri arttırarak diğer yandan da enflasyonu dizginleyerek, kontrol altına alarak sürdürdüklerini kaydetti.

BÜTÇE TEKLİFİ MECLİSE SUNULACAK 
İlerleyen günlerde önce aylık bazda iyileşmeler göreceklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: "Gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda ciddi düzelmelerin olduğunu hep birlikte göreceğiz. 2024'ün ikinci yarısı ciddi anlamda enflasyonun gerilediği, yıllık bazda da gerilediği bir dönem olacaktır. 2025'te bu ivme devam edecek. 2026'da ise yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da güçlü siyasi iradesiyle, güçlü bir ekiple bu programı hayata geçiriyoruz, geçirmeye devam edeceğiz. Pazartesi günü Gazi Meclisimize ülkemizin 2053 vizyonunu çizeceğimiz 12'nci kalkınma planını gönderiyoruz. Salı günü bunun sunumunu gerçekleştireceğiz. Ardından ilerleyen günlerde her alanda ülkemizi daha ileriye götürecek programlarımızı, hedeflerimizi içerecek 2024 bütçe teklifimizi de meclisimize sunacağız."
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